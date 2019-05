Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Garz (Kärnten Solar) und Vizebürgermeister Gabriel Hribar bei einem Info-Vortrag in Bad Eisenkappel © Haderlap

Das Thema Blackout ist mittlerweile in aller Munde. Die Gefahr eines längerfristigen Stromausfalls sorgt für ein ungutes Gefühl bei vielen Menschen. Gerade in Bad Eisenkappel mussten viele Haushalte aufgrund der verheerenden Sturmschäden in jüngster Vergangenheit tagelang ohne Strom auskommen. „Während Sturm Yves haben wir in unserer Einsatzzentrale, im Rüsthaus der Feuerwehr Miklauzhof, selbst keinen Strom gehabt. Es müssen viel mehr Feuerwehren im Bezirk mit Notstromaggregaten ausgerüstet werden“, appelliert Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej an die Gemeinden.

Die Feuerwehren halten regelmäßig Übungen ab, um vorbereitet zu sein. Zuletzt gab es im November 2018 eine mehrtägige Katastrophenschutzübung, an der vier Kärntner Bezirke teilnahmen und bei der ein Blackout in ganz Europa simuliert wurde. „Den meisten ist gar nicht bewusst, wie groß die Abhängigkeit von der Stromversorgung ist. Ohne Strom gehen die meisten Heizungen nicht, auch die öffentliche Wasserversorgung und -entsorgung kann ausfallen. Bauern können ihre Kühe nicht melken und Beatmungsgeräte nicht betrieben werden. Das haben wir alles bereits in Bad Eisenkappel erlebt“, sagt Blažej. Er rät, dass die Menschen ein batterie- oder kurbelbetriebenes Radio zu Hause haben. „Bei einem Stromausfall, der über Tage dauert, ist das die einzige Möglichkeit, um Nachrichten zu hören“, sagt Blažej.

Blackout Der Begriff Blackout bedeutet in diesem Zusammenhang einen plötzlichen, überregionalen und länger andauernden Ausfall großer Stromnetze. Geprägt wurde er nach dem großen Stromausfall in den USA im Jahr 2003.

Es gibt auch einen gleichnamigen Roman des österreichischen Autors Marc Elsberg, der sich mit

diesem Thema beschäftigt, erschienen 2013.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Außerdem sollte manhaben und sich die Heizung anschauen. Funktioniert diese auch ohne Strom? „Ein Gaskocher ist eine Überlegung, denn so kann zumindest eine warme Mahlzeit gekocht werden“, fährt er fort. Auch der Zivilschutzverband rät, vorbereitet zu sein.Die Bad Eisenkappler haben mittlerweile einen, durch den gemeinschaftlich Notstromaggregate angekauft werden können. Gerade erst fand auf Einladung der Gemeinde eine Info-Veranstaltung statt, bei der es um die Stromabsicherung im Falle eines Krisenfalles ging., technischer Leiter der Kärnten Solar, stellte die Möglichkeit zur Errichtung einer Photovoltaik-Komplettanlage mit Batteriespeicher und Notstromfähigkeit vor. Bei intensiver Sonnenstrahlung versorgt im Normalfall der Wechselrichter den Haushalt direkt mit Strom.Die überschüssige Energie wird an den Batteriespeicher weitergegeben und bei vollgeladener Batterie speist der Wechselrichter den nicht benötigten Strom in das Netz. Im Falle eines Netzausfalls schaltet der Wechselrichter auf Notstromversorgung und arbeitet im Inselbetrieb.Eine wichtige Aufgabe bei einem Blackout stellt außerdem die Sicherung der Infrastruktur dar. Es gibt im Bezirk Völkermarkt notstromversorgte Tankstellen sowie einen Plan des Bezirkskrisenstabes, in welcher Reihenfolge Fahrzeuge betankt werden (immer zuerst Einsatzfahrzeuge). In Völkermarkt verfügt die Feuerwehr über ein, um dieses betreiben zu können, sind 1000 Liter Diesel eingelagert. „Auch im Bauhof haben wir Notstromaggregate und Dieselvorräte, falls es zu einem Stromausfall kommt“, sagt BürgermeisterDas Umspannwerk in Obersielach ist für einen Blackout vorbereitet: „Vor einem echten Blackout gibt es umfassende, automatische Schutzmechanismen, die in Sekunden wirken. Alle Anlagen reagieren automatisch, Kraftwerke oder Verbraucher wie Industrieanlagen könnten bei größeren Frequenzstörungen bis zur Stabilisierung vom Netz genommen werden. Das österreichische Stromnetz ist mit einer Verfügbarkeit von 99,99 Prozent eines der sichersten der Welt. Trotzdem ist Österreich eines der wenigen Länder, die praktische Übungen durchführen“, sagt, Sachgebietsleiter Versorgungssicherheit bei APG.