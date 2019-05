Höchste Sicherheitsvorkehrungen gibt es rund um das umstrittene Treffen am kommenden Sonntag. Exekutive erwartet rund 15.000 Teilnehmer.

Heuer werden um rund 5000 Teilnehmer mehr erwartet, als im Vorjahr © APA/Gert Eggenberger

450 Polizisten werden rund um die Gedenkveranstaltung am Loibacher Feld am 18. Mai im Einsatz sein. Das sind um ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Die Polizei gab am Donnerstag ihr Vorkehrungen rund um das umstrittene Treffen bekannt. Zu diesem werden rund 15.000 Teilnehmer erwartet. Im Vorjahr waren es um rund 5000 weniger. Mit dem Großaufgebot soll auch sichergestellt werden, dass es zu keinem Zusammentreffen der Teilnehmer kommt und Provokationen und Ausschreitungen verhindert werden.