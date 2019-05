Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wackendorfer Alm auf der Petzen © kk/privat

Dieser Tage hat die Gemeinde Globasnitz/Globasnica via Facebook verlauten lassen, dass der Mountainbikevertrag mit der Gemeinde und der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten für die Forststraße auf die Wackendorfer Alm mit Ende 2018 ausgelaufen sei. Die Bringungsgemeinschaft Wackendorf/Unterbergen hat bei der heurigen Vollversammlung beschlossen, diesen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Somit ist das Befahren der Wackendorfer Almstraße nur mehr den Mitgliedern der Bringungsgemeinschaft gestattet. Der Münzeinwurf an der Zufahrt am Schranken in Unterort wurde außer Betrieb genommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.