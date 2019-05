Brigitte Niemiez ist Präsidentin des Soroptimist Clubs in Südkärnten, den es seit 30 Jahren gibt.

Brigitte Niemiez hat sich der guten Sache verschrieben © PRIVAT

30 Jahre im Dienste der guten Taten und der „Stimmen für Frauen“ – ein guter Grund für den „Soroptimist Club Kärnten-Unterland-Völkermarkt“, dieses Jubiläum am Samstag zu feiern (siehe Infokasten). Es war die Schuldirektorin Christl Morri aus Bleiburg – heute noch Mitglied – die den Club vor 30 Jahren gegründet hat. Heute ist Brigitte Niemiez Präsidentin der international tätigen „Sorores Optimae“, was so viel bedeutet, wie „Beste Schwestern“.