© stock.adobe.com/contrastwerkstatt

Am Donnerstag findet ab 18 Uhr im Gemeindesaal der Gemeinde Lendorf der Auftakt der Maßnahmenreihe „Frauenpower 4.0 – Frau in der Region“ statt. Die Initiative mit Veranstaltungen in allen Bezirken Kärntens richtet sich an die gesamte Bevölkerung und soll Problemfelder zum Thema „Frauenleben, Familie, Arbeit, Bildung“ und was damit zusammenhängt erheben.