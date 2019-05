Der aus Bleiburg stammende Künstler Albert Krajger zeigt seine Werke im Haus der Kultur in Schwabegg. Es sind 33 Kunstwerke in Mischtechnik sowie neun Skulpturen.

Albert Krajger zeigt seine Werke im Haus der Kultur © Rosina Katz-Logar

Die Ausstellung des Künstlers Albert Krajger im Haus der Kultur in Schwabegg/Žvabek wird bis zum 20. Juni verlängert. Der aus St. Michael ob Bleiburg stammende Künstler zeigt im Kulturhaus unter dem Titel „Raznolikost/Vielfalt – Akt und Abstrakt“ 33 Kunstwerke in Mischtechnik und neun Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien. Der vielseitigen Künstler und Musiker bevorzugt in seinen Arbeiten Darstellungen von Akten und Landschaften.