Garagenbrand in Gallizien © Rudolf Kucher

Am Sonntagnachmittag schüttete ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in einem Werkstättenraum eines Nebengebäudes in der Gemeinde Gallizien Benzin aus einem Benzinkanister in einen Sparherd, um glosende Holzscheite in Brand zu setzen.