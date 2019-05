Facebook

Die Schüler der NMS Lavamünd sind mit viel Engagement bei der Sache © NMS Lavamünd

Dringend benötigte Nahrungsflächen für Blüten bestäubende Insekten in ganz Kärnten zu schaffen, ist das ehrgeizige Ziel des Projektes „Bienenwies’n“. Als Projektpartner konnten das Land Kärnten, der Gemeindebund, der Landesverband der Bienenzucht in Kärnten sowie die Saatbau Genossenschaft und der Maschinenring gewonnen werden.

Sie bieten Saatgut an, damit flächendeckend in Kärnten Blumenwiesen entstehen. Allein im Mai und Juni werden über 25.000 Quadratmeter Bienenwiesen bei Firmen, Privaten und Gemeinden in ganz Kärnten angelegt. Unzählige Initiativen sind im Entstehen – darunter auch eine besondere im Lavanttal. Auf einer rund 300 Quadratmeter großen Fläche auf dem Schulgelände legt die NMS Lavamünd mit Unterstützung der Marktgemeinde eine Bienenwiese an. Dazu wird am 15. Mai von 9.30 bis 13 Uhr in Kooperation mit dem Maschinenring Kärnten der erste „Kärntner Blumenwies’n-Tag“ samt Bienenfest veranstaltet. „Die Besucher erfahren in einem Stationenbetrieb alles rund um die Biene, ihren Lebensraum und die Imkerei. Außerdem sehen sie auch, wie eine Blumenwiese angelegt wird“, sagt Johannes Graf, selbst Lavanttaler und Geschäftsführer des Maschinenringes Kärnten. Die Maschinenring-Raupe mit der Umkehrfräse wird zudem live vor Ort eingesetzt. Außerdem gibt es die Möglichkeit des Drohnenstreichelns sowie der Verkostung von Produkten aus Honig und Co. ´Richtig bunt soll das Lavanttal werden, um Nahrungsflächen für Bienen zu schaffen Foto © S.H.exclusiv

