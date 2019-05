Am Freitag lädt der Kulturverein Zarja zum Theater "Könige der Straße". Premiere ist im Pfarrsaal in Bad Eisenkappel.

Junge und Junggebliebene Bad Eisenkappler stehen heute auf der Bühne im Pfarrsaal © Zdravko Haderlap

Nach Monate intensiver Proben ist es am Freitag soweit: Der slowenische Kulturverein „Zarja“ lädt heute um 20.30 Uhr zur Uraufführung der mehrsprachigen Musiktheater-Show „Kralji ulice - Könige der Straße“ in den Pfarrsaal in Bad Eisenkappel. Inspiriert wurden die jungen Darsteller-Sänger durch „Der kleine Prinz“. Im Kern des mehrsprachigen Plädoyers für Freundschaft und Menschlichkeit stehen Begegnungen mit Menschen, die nur mit sich selbst beschäftigt sind und dabei die wichtigen Werte im Leben verdrängt haben.