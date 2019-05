Facebook

Das Haus in Müllnern steht zum Verkauf © Varh

Ende Februar ist Erika Bertschinger-Eicke, besser bekannt als Uriella, verstorben. Die Schweizerin gründete die Sekte Fiat Lux (Es werde Licht), die auch in Müllnern bei Sittersdorf ein Seminarzentrum mit dem Namen „Lichtquell Bethanien“ führt. Die Trauerfeier für Uriella fand in einer katholischen Kirche in Deutschland statt. Nach ihrem Tod wurde spekuliert, ob dass das Ende der Fiat-Lux-Bewegung sei, die nur noch wenige Hundert Mitglieder habe. Bekannt wurde die Sekte durch Weltuntergangsprognosen, bei denen die Fiat-Lux-Mitglieder durch Außerirdische mit Raumschiffen gerettet werden sollten. Nun ist der Nachlass durch und laut einem Mitglied bleibe das Seminarzentrum in Sittersdorf bestehen. „Alles läuft ganz normal weiter“, heißt es.

