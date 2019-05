Waren werden abverkauft Vögele in Völkermarkt schließt im Laufe der Woche

Facebook

„Wir schließen“ – steht auf den rot-gelben Plakaten © Daniela Grössing

Nachdem die Modekette Charles Vögele erneut und diesmal endgültig in die Pleite schlitterte, werden 57 Filialen zugesperrt. 394 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Der einzige Standort in Kärnten, nämlich die Vögele Filiale im Fachmarktzentrum in Völkermarkt wird noch diese Woche geschlossen. „Wir haben die Schließung bei Gericht angemeldet. Im Laufe der Woche wird die Filiale in Völkermarkt geschlossen“, sagt Sabine Schnabl von „BSH advisors“, die für das Unternehmen spricht und keinen genauen Tag nennen kann.

