Das „Acoustic Lake-side“-Festival am Sonnegger See legt heuer bekanntlich eine Pause ein. Der „Lakeside“-Verein lädt aber am 29. Juni zu Konzerten nach Bleiburg. Mehr als ein Trostpflaster.

Schon einmal, im Mai 2014, veranstaltete der „Acoustic Lakeside“-Verein an verschiedenen Orten in Bleiburg Konzerte. „Farewell Dear Ghost“ traten in der Stöckl-Hütte auf. Heuer wird die Meierei das „Festival-Zentrum“ © Daniela Grössing

Jetzt ist die Katze aus dem Sack – oder zumindest ein Stück von ihr. Das lange angekündigte Ersatzprogramm für das „Acoustic Lakeside“-Festival am Sonnegger See, das heuer zum ersten Mal seit 2006 nicht stattfindet, nimmt Formen an. Gefeiert wird am 29. Juni „Ein Fest unter Freunden“. Als Ort hat der „Acoustic Lakeside“-Verein nicht den kleinen See in Sittersdorf ausgewählt, sondern Bleiburg, für Vereinsobmann Raphael Pleschounig die „gefühlte Kulturhauptstadt Kärntens“.

