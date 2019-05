Auf der Eberndorfer Straße übersah Samstagnachmittag ein Pkw-Lenker in einem Kreisverkehr ein Fahrzeug. Eine 17-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Lenkerin wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert © Jürgen Fuchs

Der Unfall ereignete sich Samstagnachmittag um 16 Uhr: Ein Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war mit seinem Pkw auf der Eberndorfer Straße (L 120) aus St. Kanzian kommend in Richtung Eberndorf unterwegs. Beim Kreisverkehr mit der Klopeiner See Straße (L 121) übersah der 55-Jährige eine 17-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt, die mit ihrem Pkw bereits im Kreisverkehr fuhr. Der Mann kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug der Jugendlichen. Die Kollision war so heftig, dass der Pkw der 17-Jährigen über die Verkehrsinsel geschleudert wurde.