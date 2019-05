Zukunftsranking Bezirk Völkermarkt steht auf einem der letzten Plätze

Facebook

Nur bei der Kinderbetreuung schnitt der Bezirk Völkermarkt überdurchschnittlich gut ab © stock.adobe.com/Andrey Kuzmin

Am schlechten 90. Platz hat sich der Bezirk Völkermarkt im Zukunftsranking der 94 österreichischen Bezirke positioniert. Im Vergleich zum Vorjahr hat Völkermarkt 14 Plätze verloren. „Das liegt vor allem daran, dass andere österreichische Bezirke in den Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt und Wirtschaft bessere Daten nach Niveau und Dynamik aufweisen konnten. So hat Völkermarkt etwa im Arbeitsmarkt-Ranking im österreichweiten Vergleich 16 Plätze verloren, im Demografie-Ranking liegt der Bezirk 17 Plätze weiter hinten. Bei Wirtschaft und Innovation sowie Lebensqualität ist die Position des Bezirks zwar weitgehend gleich geblieben, doch trotzdem gibt es leichte Rückgänge“, begründet Gerlinde Pöchhacker-Tröscher von der Pöchhacker Innovation Consulting GmbH mit Sitz in Linz, die seit zwei Jahren, anhand statistischer Daten, ermitteln, wie zukunftsfähig sich Bezirke in Österreich darstellen.

Zahlen aus der Statistik Einkommen/Schulden Einkommen. Das Pro-Kopf-Einkommen ist leicht gestiegen und liegt bei 25.980,50 Euro. Der Österreich-Schnitt: 28.586,68. Im Lavanttal: 27.010,30 Euro. Platz 79.

Schulden. Sehr niedrig. 1015,75 je Einwohner im Jahr 2017. Rang 17. Im Lavanttal: 635,25 Euro. Abwanderung Wanderungssaldo. Der Anteil von jungen Erwachsenen, also Personen zwischen 15 und 29 Jahren, die im Bezirk Völkermarkt leben, liegt bei 15,52 Prozent. 16,98 Prozent ist der österreichische Schnitt. Im Nachbarbezirk Wolfsberg ist der Wert (15,92 Prozent) nicht viel höher. Arbeitsplätze Arbeitsplatzdichte. Hier liegt der Bezirk an 71. Stelle im österreichweiten Vergleich. 0,54 Erwerbstätige gibt statistisch gesehen je Einwohner. Im Lavanttal: 0,67.

Arbeitslosenquote. Diese betrug 2018 im Schnitt 7,15 Prozent, womit der Bezirk den 79. Platz belegt. 2017 waren es 7,88 Prozent. Frauen und Kinder Erwerbstätigkeit. 71,5 Prozent der Frauen im Bezirk sind erwerbstätig, der Österreichschnitt liegt bei 73,2 Prozent. Daher: 79. Platz.

Kindertagesstätten. Es gibt 1,02 Kindertagesstätten pro 1000 Einwohner, das ist überdurchschnittlich gut. Daher: 29. Platz.

