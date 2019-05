Bleiburg, Diex Immer mehr Bienenwiesen blühen in Völkermarkt

Ein Hektar Agrarfläche soll alleine in Bleiburg zur Bienenwiese werden. Auch in Diex wurden bei der Kirche Blumen für Insekten gesät.

Bleiburg und Diex gehen mit gutem Beispiel voran © awarts

Rund 250 Haushalte in Bleiburg haben sich das Saatgut bereits geholt, auch Landwirte sind auf den Zug aufgesprungen – nach und nach wachsen im Bezirk Blumenwiesen, damit Insekten, allen voran Bienen, wieder mehr Nahrung im Sommer und somit bessere Überlebenschancen haben. Das Land, der Gemeindebund, die Imker, die Saatbau Genossenschaft und der Maschinenring haben sich zusammengetan und bieten Saatgut an, damit flächendeckend in Kärnten Blumenwiesen entstehen. Beliebt bei Biene & Co. sind unter anderem Mohn, Margerite und Phacelia.

