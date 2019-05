Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Föhnsturm „Yves“ richtete in Bad Eisenkappel fatale Schäden ein © Kleine Zeitung

"Wir wollen den Bauern in Eisenkappel-Vellach helfen, die verwüsteten Waldparzellen wieder in Ordnung zu bringen“, sagt Christian Varch, Obmann der Bürgerinitiative „Copla für Copl“. Eine Aufforstungsaktion fand bereits am Dienstag mit 60 Schülern und sechs Lehrern der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof statt. „Die Aktion war sehr erfolgreich. Es wurden Hunderte Bäume gepflanzt und Aufräumarbeiten verrichtet“, berichtet der Obmann.