Um 1,5 Millionen Euro wurde der Stützpunkt der FF Bleiburg saniert. Am Tag der offenen Tür am Freitag kann man diesen besuchen.

Seit 149 Jahren gibt es die Stadtfeuerwehr Bleiburg © Rosina Katz-Logar

Die Stadtfeuerwehr Bleiburg lädt am Freitag zu einem Tag der offenen Tür in das neue Rüsthaus. Mit zahlreichen Eigenleistungen konnte das dringend sanierungsbedürftige Gebäude in Rekordzeit fertiggestellt werden. „Der Zu- und Umbau des Rüsthauses ist sehr gut gelungen“, ist Rainer Findenig, Stadt- und Gemeindefeuerwehrkommandant, stolz.