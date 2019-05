Facebook

Der Festzug startet nach der Messe © Markus Traussnig

Am 2. Mai 1919 wurde die Stadt Völkermarkt nach dem Abwehrkampf, der zwischen 1918 und 1919 in Kärnten stattfand, befreit. Bei der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 entschieden sich die Bürger der Stadt Völkermarkt mit 82 Prozent für den Verbleib bei Österreich. Um der Befreiung der Stadt zu gedenken, lädt die Stadtgemeinde Völkermarkt gemeinsam mit den Heimat- und Traditionsverbänden am Samstag zur 100-Jahr-Gedenkfeier.