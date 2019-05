Korlambahn Bleiburger Schleife steht bald unter Strom

Facebook

Die Bleiburger Schleife wird mit einer Oberleitung überspannt © ÖBB

Zug um Zug wird an der Realisierung der Koralmbahn gearbeitet. Vor mittlerweile zehn Jahren haben die Österreichischen Bundesbahnen mit dem Mammutprojekt Koralmbahn begonnen. 2026 sollen die Züge dann zwischen Wien und Klagenfurt in zwei Stunden und 40 Minuten beziehungsweise zwischen Graz und Klagenfurt in 45 Minuten düsen. Ursprünglich war eine Fertigstellung für 2023 und die Inbetriebnahme im Jahr 2024 geplant. Da man beim Bau allerdings auf anderes Gestein gestoßen sei, haben sich die Bauarbeiten verzögert. Zwischen Bleiburg und Gonowetz werden neue Masten aufgestellt Foto © ÖBB

