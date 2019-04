Lkw-Fahrer nutzen Industriepark zum Übernachten. Gemeinderat hat in jüngsten Sitzung Riegel vorgeschoben. Es sind allerdings auch Pendler betroffen.

Auch Pendler parken gerne im Industriepark © Markus Traussnig

Im Süden des Industrieparkes, genau betrifft das jene Straße nach dem McDonald’s, wird ein Halte- und Parkverbot erlassen – das wurde Montagabend einstimmig im Völkermarkter Gemeinderat beschlossen. Der Grund: Anrainerbeschwerden und ebenso Beschwerden von Firmenseiten, da diese Straße zudem von Lkw-Fahrern als Rast- und Übernachtungsplatz genutzt wurde. Auch Müll hat sich angesammelt. „Es gab Beschwerden von Anrainern im Bereich Dürrenmoos, denn gerade Lkw mit einer Kühlung können sehr laut sein, aber auch Firmeneinfahrten wurden zum Teil verstellt“, erläutert Amtsleiterin Sandra Schoffenegger. In den nächsten Wochen sollen dort die Halte- und Parkverbotsschilder angebracht werden, dann gilt die Verordnung. Kontrolliert wird von der Polizei. Bei Übertretung kommt es zu einem Organmandat. Betroffen sind von der Verordnung allerdings alle Fahrzeuge. Also auch Pendler, die eine Fahrgemeinschaft haben und ihr Auto im IGP abstellten, dürfen künftig nicht mehr am Straßenrand parken.

