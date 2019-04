Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der offizielle Bandschnitt mit Stützpunktleiter Florian Kontschitsch © ÖAMTC/GRAUF-SIXT

Der Spatenstich erfolgte am 28. November 2017, am Samstag fand die offizielle Eröffnung mit mehr als 500 Besuchern und ökumenischer Segnung des ÖAMTC-Stützpunktes in der Klagenfurter Straße 54 in Völkermarkt statt.