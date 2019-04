Facebook

Die Rettung brachte die 15-Jährige ins Klinikum © (c) FUCHS JUERGEN

Eine 28-jährige Autofahrerin aus Slowenien musste am Freitagnachmittag ihr Fahrzeug auf der Seeberg Bundesstraße B 82 in Kohldorf verkehrsbedingt anhalten, weil vor ihr ein Fahrzeug abbog. Eine nachfolgende 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt stieß trotz Bremsmanöver hinten in das Auto und kam dadurch zu Sturz. Sie wurde nach ärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Verletzungsgrad ist derzeit nicht bekannt.