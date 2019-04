Facebook

Zehntausende Kroaten pilgern alljährlich zum umstrittenen Kroatentreffen nach Bleiburg © APA/Gert Eggenberger

"Am 18. Mai sind wir sicher nicht in Loibach. Mein Mann und ich packen am Freitag die Kinder und die Großeltern zusammen. Wir fahren irgendwohin, Hauptsache weg.“ Monika Kremser und ihre Familie wohnen in Loibach bei Bleiburg, nur wenige Hundert Meter von jenem Feld entfernt, auf dem tausende Kroaten alljährlich ihre umstrittene Gedenkfeier abhalten.