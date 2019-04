Mitschülerin gefesselt und gefilmt Täter werden von Schule ausgeschlossen

Facebook

Das Video des gefesselten Mädchens wurde in Sozialen Netzwerken gepostet (Symbolfoto) © Antonioguillem - stock.adobe.com

"Hier wurde ganz klar eine rote Linie überschritten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir das nicht akzeptieren, denn das ist kein Spaß", sagt Alfred Altersberger, Landesschulinspektor für das Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulwesen in Kärnten. Drei Wochen ist es her, dass es in einer landwirtschaftlichen Fachschule im Bezirk Völkermarkt zu einem brutalen und verstörenden Zwischenfall gekommen ist. Zwei Schüler (16 und 17 Jahre alt) hatten eine Mitschülerin (15) mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Andere Schüler filmten den Vorfall mit ihren Handys, stellten die Videos ins Internet. Das Mädchen schrie, weinte und wehrte sich. Eine Mitschülerin, die helfen wollte, wurde zurückgedrängt.

