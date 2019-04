Facebook

Auf dem Schotterplatz soll ein Merkur-Markt eröffnen © Markus Traussnig

Auf dem Schotterparkplatz an der Umfahrungsstraße in Völkermarkt will sich ein Merkur-Markt ansiedeln. Den Bau übernimmt die MID Bau. 2800 Quadratmeter groß soll der Markt werden. Die Gemeinde begrüßt die Ansiedelung. Das Problem: In Völkermarkt stehen nur noch wenige hundert Quadratmeter für einen Supermarkt zur Verfügung.

