Noch ist es ruhig am Klopeiner See, rund um den Muttertag öffnen aber die meisten Strandbäder © Markus Traussnig

"Im Prinzip haben wir für das Badehaus am Klopeiner See die wichtigsten Unterlagen nun zusammen. Es fehlt nur noch der Bericht der Ortsbildkommission“, sagt Andreas Kristan vom Tourismusverband St. Kanzian. In der jüngsten Sitzung der Steuerungsgruppe des Tourismusverbandes war erneut das geplante Badehaus im Strandbad Krainz am Klopeiner See ein Thema.

