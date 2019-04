YoungCaritas und Spar laden am Freitag zum sechsten „Coffee to help“-Tag, um Menschen in Not zu helfen.

Beim „Coffee to help“-Tag im vergangenen Jahr in Völkermarkt © KK/Spar

Am Freitag laden "youngCaritas" und Spar zum sechsten „Coffee to help“-Tag, um Menschen in Not in der jeweiligen Region zu helfen.

Rund 300 Jugendliche engagieren sich bis jetzt freiwillig bei dieser Charity-Aktion.