Kleine Zeitung +

Tainach Altes Osterbrauchtum wird in Tainach gelebt

Der Legende nach fliegen am Gründonnerstag die Kirchenglocken nach Rom. So hörte man am Karfreitag, statt der Mittagsglocken, die Osterratschen in Tainach. Die Erstkommunionkinder zogen begeistert durch den Ort.