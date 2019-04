Facebook

Die Bergrettung Bad Eisenkappel hat den Wolfsberger geborgen © www.bergsteigen.com

Am Ostermontag stieg ein 23-jähriger Mann aus Wolfsberg in Griffen, in den Klettersteig auf den Schlossberg ein. Nach der Schlüsselstelle des Klettersteiges verließen ihn gegen 13 Uhr aber die Kräfte und er konnte nicht mehr weiterklettern.