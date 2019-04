Am Karsamstag findet die Essenausgabe der "Team Österreich Tafel" in Völkermarkt und Bleiburg statt.

Lebensmittel werden verteilt © Printemps - stock.adobe.com

Am Karsamstag findet die Essensausgabe der „Team Österreich Tafel“ in Völkermarkt und Bleiburg statt – jeweils um 15 Uhr im Rotkreuz-Gebäude. In Völkermarkt befindet sich dieses in der Bleistraße 3, in Bleiburg ist es in der Völkermarkter Straße 2.