Das Schwimmteam © KK/Huszar Mark

Mit drei Mitgliedern wurde das Schwimmteam Gradnik, ein sozialintegrativer Verein, in Gallizien durch Katherine Zablatnik-Rotim gegründet. Die HLW-Lehrerin wollte ihre beiden Mädchen, Romana und Marina, durch den Sport in die Gesellschaft integrieren. Mit Monika Mairitsch, Leiterin der Österreichischen Wasserrettung Klopein, wurde eine Schwimmtrainerin gefunden. Die Mitglieder holten eine Goldmedaille nach der anderen. Mittlerweile hat sich der Jauntaler Verein als eigene Sektion im Schwimmverein Wörthersee integriert. Immer mehr beeinträchtigte Menschen schlossen sich dem Verein an. "Die Leistungssteigerungen der einzelnen Athleten sind enorm. Nicht zuletzt dank des Engagements ihrer berufstätigen und zum Teil alleinerziehenden Mütter, die finanziell und zeitlich keine Mühen scheuen, um ihre Kinder an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen", sagt die Mutter.