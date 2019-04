Neuer Radarkasten Achtung! Hier wird in Völkermarkt geblitzt

"Runter vom Gas!" heißt es derzeit auf der Packer Straße B 70 in Völkermarkt. Auf Höhe des Industrieparks in Richtung Völkermarkt steht ein Radarkasten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Geschwindigkeit ist hier auf 80 km/h beschränkt © Helmuth Weichselbraun

„Runter vom Gas!“ heißt es derzeit auf der Packer Straße B 70 in Völkermarkt. Dort wurde nämlich vor Kurzem wieder ein mobiler Radarkasten aufgestellt. An dieser Stelle wird gerne die Geschwindigkeit kontrolliert. Und zwar: nach der Abfahrt Völkermarkt Ost in Richtung der Bezirkshauptstadt in Dürrenmoos auf Höhe des Industrieparks. "Während der Osterfeiertage kontrollieren wir die Geschwindigkeit generell verstärkt", kündigt Gerald Grebenjak, Chef der Polizeiinspektion Völkermarkt an. Auf Höhe des Industrieparks in Richtung Völkermarkt steht ein neuer Radarkasten. Foto © Helmuth Weichselbraun