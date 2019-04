Das Caffé Latte am Herzog-Bernhard-Platz in Völkermarkt wurde saniert. Neben der Verschönerung wurde das Lokal auch gleich zur Nichtraucherzone.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Stefano Lacagnina, Pia Zuschnig und Virzi Salvatore im neu sanierten Caffé Latte © Daniela Grössing

Zweieinhalb Wochen hatte das Caffé Latte am Herzog-Bernhard-Platz 8 in Völkermarkt geschlossen, um den Innenraum komplett zu sanieren. Seit Kurzem ist es wieder geöffnet. Im Zuge der Sanierung haben die Betreiber Virzi Salvatore und Stefano Lacagnina aus dem Café ein Nichtraucherlokal gemacht. „Der Mischbetrieb hat nicht funktioniert. Jetzt ist es für alle Gäste gleich“, sagt Lacagnina. Das Lokal wurde in angenehme Erdtöne getunkt, die Theke wurde neu gestaltet und es wurde ein Vorbau mit Windschutz vor dem Lokal für die Raucher errichtet. Vor elf Jahren wurde das Caffé Latte in Völkermarkt eröffnet Foto © Daniela Grössing

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.