Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Landjugend St. Stefan/Haimburg lädt zur Osterparty © KK/Landjugend

Bei der Landjugend St. Stefan/Haimburg geht es am Ostersonntag am Abend hoch her. In der Neuen Burg in Völkermarkt wird zu Osterparty und Ostertanz geladen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Die Grafen“ und die „Bengels reloaded“. Die Disco wird von zwei hervorragenden DJs gerockt.