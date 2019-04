Ein Bummel über den Mittwochmarkt am Hauptplatz Völkermarkt lohnt sich. Das Angebot reicht von Schinken bis zu Chili-Öl.

Die Schülerinnen Sarah Holzer, Ramona Jann, Michelle Müller (von links) verkaufen für ihr Projekt an der Praxis- HAK Öl © Zarfl

Die Bezirkshauptstadt erstrahlt im bunten Kleid – nicht mehr lange dauert es bis zum Osterfest. Am Wochenende werden die Körbe wieder mit kulinarischen Genüssen gefüllt sein. Sollte noch etwas fehlen, kann man am Mittwochmarkt die regionale Produktfülle entdecken, um seinen Korb zu ergänzen. Frühlingshaft kühl ging es dort in den letzten beiden Wochen zu. Kurzer Regenschauer inklusive.