Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com/eyetronic, KK/Privat

Josef Picej, Vollblut-Kaufmann aus St. Primus am Turnersee, verstarb am Mittwoch mit 80 Jahren. Nach der Kaufmannsprüfung machte sich Picej selbstständig und eröffnete ein Kaufhaus in St. Primus. Oft wurde er als Tourismus-Pionier am Turnersee bezeichnet.