Hunderte Euro Schaden Einbruch in Hundeschule geklärt

© APA/Pfarrhofer

Weil er sich geärgert hatte, dass bereits Sperrstunde ist, soll ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in der Nacht zum 11. April mit einem Abfalleimer die Fensterscheibe eines Lokals in St. Kanzian eingeschlagen haben. Warum er allerdings in derselben Nacht mit einem Holzpflock auch die Türverglasung zu einer Hundeschule in Kohldorf eingeschlagen, und daraus Bargeld und alkoholische Getränke gestohlen haben soll, ist offen.