© stock.adobe.com/David Pereiras

Im Rahmen der familienfreundlichen Gemeinde findet am 27. April für Völkermarkter Familien, die im Jahr 2018 ein Kind bekommen haben, erstmals ein Babyempfang statt. Die Projektgruppe bittet um eine Anmeldung bis spätestens am 17. April unter (04232) 2571-29 oder per Email unter sabine.rausch@ktn.gde.at .