Sturm Yves fegte im Dezember 2017 über Kärnten hinweg. Am schlimmsten betroffen war der Bezirk Völkermarkt, und hier das Jauntal. Sturm Vaia richtete im Oktober 2018 enorme Schäden an. In den Wäldern liegen noch immer 1,1 Millionen Festmeter Schadholz.