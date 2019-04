Facebook

Unfall auf der Waisenberger Straße im Bezirk Völkermarkt: Eine Pkw-Lenkerin wurde verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Auf der Waisenberger Gemeindestraße im Bezirk Völkermarkt ereignete sich am Freitag um 7.42 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Völkermarkterin war dort mit ihrem Pkw von Waisenberg in Richtung St. Margarethen ob Töllerberg unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve in Korb kam ihr ein Lkw, gelenkt von einem 21-jährigen Klagenfurter, entgegen. Die Völkermarkterin bremste ihren Pkw stark ab. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die rechte Straßenböschung und überschlug sich.