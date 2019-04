Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch als Steinbildhauer kann man sein Glück versuchen © KLZ

Am Vinklhof in Leppen leistet Zdravko Haderlap, er ist freier Mitarbeiter der Kleinen Zeitung, einzigartige Kulturarbeit. Neben seinen literarischen und Kunstgeschichtlichen Wanderungen, die ab morgen regelmäßig stattfinden – genaue Termine unter www.haderlap.at – werden in diesem Jahr auch wieder spannende Workshops angeboten. So führt Gregor Pokorny Interessierte in die Kunst der Bildhauerei ein. Zwischen 16. bis 19. Mai wird mit dem Material „Stein“ gearbeitet, von 12. bis 15. September steht das „Holz“ im Fokus.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.