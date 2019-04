Kleine Zeitung +

Interview Warum es in Völkermarkt die meisten Autos in Kärnten gibt

Unattraktiver Busverkehr, kein Bahnhof in der Bezirksstadt – in Völkermarkt gibt es die meisten Autos in Kärnten. Marlene Fehlmann und Peter Plaimer von der Klima- und Energiemodellregion im Gespräch.