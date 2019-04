Beim heutigen Schinkenfest in Bleiburg wurde der Vizebürgermeister von Eberndorf Wolfgang Stefitz zum neuen Schinkenkaiser gewählt.

Wolfgang Stefitz bei der Verleihung © Rosina Katz-Logar

Heute fand in Bleiburg das traditionelle Schinkenfest statt. Dabei wird auch immer ein Schinkenkaiser gekürt. Bei der heutigen Wahl schaffte es der Fleischermeister Wolfgang Stefitz (50) aus Mittlern mit seinem Petzenschinken zu überzeugen. Im Vorjahr gewann Josef Bleiberschnig aus Gallizien, heuer wurde er Dritter. Den zweiten Platz holte sich Gerald Kanzian aus Bach (Neuhaus). Den Ersten- und Zweitplatzierten trennten nur zwei Punkte. Stefitz ist durch seine Aktivität bei den heimischen Märkten auch als "Bratwurstkönig" bekannt. Zudem ist der Vizebürgermeister in Eberndorf. Er nimmt jedes Jahr, seit insgesamt 18 Jahren, in Bleiburg bei der Wahl zum Schinkenkaiser teil. Er konnte den Titel bisher zwei Mal für sich gewinnen. Die Entscheidung trafen eine Fachjury und die Besucher. "Ich freue mich wahnsinnig, vor allem darüber, dass die regionalen Produkte immer mehr angenommen werden", sagt Stefitz. Wolfgang Stefitz bei der Verleihung Foto © Rosina Katz-Logar