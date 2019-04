Der Flohmarkt am Kabonhof in Dürrenmoos findet ab dem 27. April wieder regelmäßig jeden Samstag statt.

Ernst Krispel veranstaltet den Flohmarkt © Daniela Grössing

Der neue Besitzer des Kabonhofes in Völkermarkt, Ernst Krispel, hat im Oktober des Vorjahres einen Flohmarkt ins Leben gerufen. An der Autobahnabfahrt Völkermarkt Ost, gegenüber der Firma Sky Plastic, konnten Interessierte auf einer 10.000 Quadratmeter großen Fläche im Freien sowie in einer 2000 Quadratmeter großen Halle samstags stöbern und feilschen. Da sich der Flohmarkt zum Großteil im Freien befindet, gab es eine Winterpause.

