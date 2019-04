Kleine Zeitung +

Bleiburg In Bleiburg findet wieder das traditionelle Schinkenfest statt

Die Stadtgemeinde Bleiburg lädt am Sonntag wieder zum traditionellen Schinkenfest in die Kulturstadt – und das erstmals ohne Plastiksackerl. In diesem Rahmen findet auch der "Hemma-Bier"-Anstich statt.