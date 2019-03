Der Dachboden eines Wohnhauses in Gallizien ging Freitagnachmittag in Flammen auf. Ein Bewohner erlitt bei dem Brand leichte Verbrennungen.

© Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof

Gleich sechs Feuerwehren waren am Freitagnachmittag bei einem Brand in der Gemeinde Gallizien im Einsatz. Der Dachstuhl eines Wohnhauses hatte Feuer gefangen. Ein Nachbar bemerkte den Brand und verständigte die Bewohner, die sich im Haus aufhielten. Als der 75-jährige Bewohner des Hauses die Luke zum Dachboden öffnete, trat Feuer durch die Öffnung. Der Mann erlitt dadurch leichte Verbrennungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.