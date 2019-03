Der "Frei.Raum" wird von der Denkwerkstatt in Bad Eisenkappel im Zuge der Ausstellung "stein.reich" am Samstag um 10 Uhr eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Herr der Steine“ Siegfried Ziegler, Wirtschaftsvertreter Jürgen Lamprecht, Vizebürgermeister Gabriel Hribar, Denkwerkstatt-Obmann Reinhard Kacianka (von links) © Zdravko Haderlap

Die ersten Schritte sind gesetzt und wir hoffen, dass der ,Frei.Raum/prost.prostor‘ von möglichst vielen lokalen Initiativen und Vereinen als Begegnungsraum genützt und von der Bevölkerung künftig auch wahrgenommen wird“, freut sich Reinhard Kacianka, Obmann der Denkwerkstatt, über die anstehende Eröffnung eines multifunktionalen Raumes in Bad Eisenkappel. Die Idee dazu wurde im Rahmen der Workshops zum Masterplan für die Ortskernbelebung 2018 unter Einbindung der Bevölkerung geboren. „Vieles von dem, was bis dato in der Marktgemeinde im Bezug auf die Orts- und Regionalentwicklung passiert ist, blieb oftmals für die Gemeindebürger selbst im Verborgenen“, beschreibt Vizebürgermeister Gabriel Hribar, Referent für die Raumordnung, den Ausgangspunkt. Mit der gelebten Gemeinschaft im Miteinander sollen nun im historisch einzigartig gestalteten Leerstand des „Srienc-Hauses“ neue Ideen für den Ort und die Gemeinde zutage gebracht werden, Gespräche und Diskussionen für eine lebenswerte und zukunftsfähige Entwicklung des Lebensortes geführt sowie daraus resultierenden Projekte sichtbar umgesetzt werden.