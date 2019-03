Der Umwelt zuliebe Gemeinde Globasnitz will plastikfrei werden

Facebook

Auch eine kleine Gemeinde und jeder einzelne kann einen Beitrag leisten und mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt EL-Gemeinderätin Milena Lipuš-Hartmann und meint damit, dass die Gemeinde Globasnitz/Globasnica plastikfrei werden soll. In der Gemeinderatssitzung ist Mittwochabend dazu ein Grundsatzbeschluss einstimmig beschlossen worden. Im ersten Schritt sollen die Geschäfte in Globasnitz mit wiederverwendbaren Tragetaschen ausgestattet werden, die die Konsumenten geschenkt bekommen. „Die Stoffsackerl werden in der Caritas-Tageswerkstätte Florian produziert. Damit bleibt die Wertschöpfung in der Region. Bis zu Ostern sollen diese fertig sein“, sagt Lipuš-Hartmann. 150 Sackerl wurden in Auftrag gegeben. Das Projekt soll trotz kleinem Budget umgesetzt werden. „Kanalbau und Sanierung der Rosaliengrotte haben Priorität, aber wir versuchen so kostengünstig wie möglich bewusstseinsbildende Maßnahmen zu setzen“, so Lipuš-Hartmann, die das Projekt für die Gemeinde koordiniert.

Zahlen und Fakten 7000 Tonnen Kunststofftragetaschen werden laut dem Bundesministerium jährlich verwendet. 8 Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer. Der Großteil: Plasticksackerl und Einweggeschirr- und besteck.

