St. Kanzian Spielehaus wird erst im Oktober eröffnen

Nun erfolgte der Spatenstich für das Spielehaus in der Walderlebniswelt in St. Kanzian. Anfänglich wollte man im Sommer eröffnen. In die ganzjährige Infrastruktur werden eine Million Euro investiert.

Von links: Günther Hanschitz, Dietmar Petritsch, Franz Slamanig, Josef Petritsch, Brigitte Matschnig, Robert Karlhofer, Reiny Reinecke und Ente Elsa, Gerhard Smretschnig, Stefan Damej, Anton Oitzinger und Lukas Würfler © Walderlebniswelt/Uschounig

Am 10. Oktober soll das Spielehaus in der Walderlebniswelt in St. Kanzian offiziell eröffnen. Der Baustart für die ganzjährige Infrastruktur erfolgte am Mittwoch. Anfänglich war die Eröffnung am Anfang der Sommersaison 2019 angedacht. Eine Million Euro werden die Walderlebniswelt (Betreiber: Dietmar Petritsch, Franz Slamanig, Gerhard Smretschnig und Lukas Würfler) und der Tourismusverband in diese neue ganzjährige Infrastruktur investieren. Geplant ist ein Haus auf mehreren Ebenen mit einem Kletterturm, Rutschen, Trompolinen, ein Kleinkindbereich und ein Geschicklichkeitsparcours. Für Gäste der Beherbergungsbetriebe in St. Kanzian gibt es über die Aktiv Card Südkärnten einen ermäßigten Eintritt in der Vor- und Nachsaison.