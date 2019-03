Facebook

Stefan Lesjak (vorne, fünfter von links) mit dem Team der „Arge Sport an Volksschulen“ © Weichselbraun

Mehr als 300 Mädchen und Buben der Volksschulen des Bezirkes Völkermarkt haben im vergangenen Jahr an den Bewerben der Raika-Sport-Cups, präsentiert von der Kleinen Zeitung, teilgenommen. Heuer finden die Sport-Cups am 15. und 28. Mai sowie am 2. Juli statt. Gestartet wird mit dem Raika-Fußball-Cup am 15. Mai, weiter geht es mit dem Leichtathletik-Cup am 28. Mai, wobei der Austragungsort in beiden Fällen die Lilienberg-Arena in Völkermarkt ist. Am ersten Cup nehmen mehr Buben teil, während am zweiten Cup das Interesse der Mädchen größer ist. Am 2. Juli finden schließlich der Schwimm- und der Aquathlon-Cup im Völkermarkter Schwimmbad statt, wobei sich die Zahl an Schülerinnen und Schülern hier die Waage hält. Anmelden kann man sich in den Schulen noch in den nächsten Tagen. Beim Schwimm-Cup sind die Sechs- bis Zehnjährigen mit Begeisterung dabei. Foto © Privat „Es geht dabei weniger um Leistung als um Freude am Sport, an der Bewegung und an der Gemeinschaft und Freundschaft“, sagt Organisator Stefan Lesjak, der durch das Team der ,Arge Sport’ an den Volksschulen“ tatkräftig unterstützt wird. Darüber hinaus steht Jovita Trummer, Schulqualitätsmanagerin für den Bezirk Völkermarkt, mit viel Herzblut hinter der Sache. „Sie fördert uns sehr, wofür wir dankbar sind“, freut sich Lesjak. Die Raika-Cups mit der Kleinen Zeitung als Partner finden inzwischen seit mehr als 25 Jahren statt. Natürlich mögen Kinder den Wettkampf und freuen sich über jeden Sieg. Und natürlich müssen Kinder auch den Umgang mit dem Verlieren lernen. Im Mittelpunkt der Raika-Cups steht jedoch der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles! „Unser wichtigstes Ziel ist es, in den Sechs- bis Zehnjährigen die Liebe zum Sport zu wecken“, sagt Lesjak, der übrigens selbst als Volksschullehrer in Völkermarkt tätig ist.

